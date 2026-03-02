Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Auseinandersetzung bei Kreisligaspiel führt zu Spielabbruch

Moers (ots)

Bei einer Fußballbegegnung zwischen dem GSV Moers III und dem VfL Rheinhausen II kam es am Sonntagnachmittag gegen 15:50 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen Spielern und Zuschauern aus beiden Mannschaften auf dem Spielfeld.

Hierbei erlitten ein 39- jähriger Spieler des GSV Moers III, ein 31, 35 und 24- jähriger Spieler des VfL Rheinhausen aus Duisburg, jeweils leichte Verletzungen.

Der Schiedsrichter brach das Spiel daraufhin ab.

Eingesetzte Polizeibeamte blieben vor Ort, bis die Gastmannschaft das Gelände verlassen hatte.

Polizeibeamte leiteten Strafanzeigen ein. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Vorwurfs der Körperverletzung.

