POL-WES: Moers - Bürgersprechstunde
Moers (ots)
Die Moerser Bezirksdienstbeamten stehen am kommenden Freitag, 06.03.2026, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr, interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung.
Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit in den Räumen des SCI-Nachbarschaftshauses, Annastraße 29a.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell