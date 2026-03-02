Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Bürgersprechstunde

Moers (ots)

Die Moerser Bezirksdienstbeamten stehen am kommenden Freitag, 06.03.2026, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr, interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung.

Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit in den Räumen des SCI-Nachbarschaftshauses, Annastraße 29a.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell