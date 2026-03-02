PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Hinweise

Sonsbeck (ots)

In der Nacht zu Samstag, zwischen 00:15 Uhr und 10:05 Uhr, brachen unbekannte Personen in eine Gasstätte auf der Herrenstraße ein.

Die Täter öffneten gewaltsam eine Nebentür zum Objekt. Nachdem sie in die Gasstätte gelangt waren, entwendeten sie dort Bargeld.

Anschließend entfernten sie sich durch die aufgebrochene Tür in derzeit unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die sich im Tatzeitraum auf der Herrenstraße auffällig verhalten haben.

Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

EG/Ref. 260227-1030

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

