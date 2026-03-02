PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Zeugensuche nach Firmeneinbruch

Kamp-Lintfort (ots)

In ein Firmengebäude auf der Kruppstraße brachen unbekannte Täter in der Nacht von Freitag, 20:35 Uhr, auf Samstag, 06:50 Uhr, ein.

Um in das Gebäude zu gelangen öffneten sie gewaltsam ein Fenster auf der Gebäuderückseite.

Die Täter durchsuchten das Gebäude und ein Firmenfahrzeug. Es wurden Maschinen und Werkzeuge im fünfstelligen Euro-Bereich entwendet.

Zeugen, die in der Zeit verdächtige Wahrnehmungen über Personen oder Fahrzeuge gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842/ 934-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260028-0650

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

