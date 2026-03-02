POL-WES: Kamp-Lintfort - Zeugensuche nach Firmeneinbruch
Kamp-Lintfort (ots)
In ein Firmengebäude auf der Kruppstraße brachen unbekannte Täter in der Nacht von Freitag, 20:35 Uhr, auf Samstag, 06:50 Uhr, ein.
Um in das Gebäude zu gelangen öffneten sie gewaltsam ein Fenster auf der Gebäuderückseite.
Die Täter durchsuchten das Gebäude und ein Firmenfahrzeug. Es wurden Maschinen und Werkzeuge im fünfstelligen Euro-Bereich entwendet.
Zeugen, die in der Zeit verdächtige Wahrnehmungen über Personen oder Fahrzeuge gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842/ 934-0 in Verbindung zu setzen.
EG/Ref. 260028-0650
