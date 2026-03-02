Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Einbruch in Spielhalle

Polizei sucht weitere Zeugen

Kamp-Lintfort (ots)

Zwei unbekannte Täter sind heute Morgen in eine Spielhalle an der Moerser Straße eingedrungen und haben einen Geldwechselautomaten mitgenommen.

Ein Zeuge hatte gegen 03:00 Uhr den Ton einer Alarmanlage und einen Knall gehört und zwei Personen gesehen. Einige Meter vor dem Haupteingang der Spielhalle befand sich ein Wechselgeldautomat auf einem Einkaufswagen. Der Automat stammt aus der Halle.

Als der Zeuge die Personen ansprach, flüchteten sie in Richtung des Netto-Marktes und ließen den Automaten zurück. Ob Geld oder weitere Sachen gestohlen wurden, ist unbekannt.

Die unbekannten Personen wurden folgendermaßen beschrieben:

Person 1: männlich, etwa 25 Jahre alt, sportliche Statur, Winterjacke: Kapuze über dem Kopf gezogen, schwarze Jogginghose.

Person 2: männlich, etwa 25 Jahre alt, sportliche Statur, Winterjacke: Kapuze über dem Kopf gezogen.

Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Linfort, unter Tel.: 02842 / 934-0.

BH/260302-0345

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell