Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung - Zeugen gesucht

Rheinberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gerieten gegen 01:29 Uhr drei Fahrzeuge einer Logistikfirma am Nordring in Brand.

Bei den betroffenen Fahrzeugen handelt es sich um einen VW Crafter und zwei Mercedes-Benz Sprinter. Sie brannten zum Teil vollständig aus. Sie standen zum Zeitpunkt der Brandentstehung auf einem Parkstreifen am Straßenrand in großem Abstand zueinander.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung auf.

Sie sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Gewerbegebiets Nordstraße gemacht haben und Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-9340 entgegen.

/cd 260301-0300

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

