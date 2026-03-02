Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unerlaubtes Kfz- Rennen auf Parkplatz (Korrektur)

Moers (ots)

Moers Am Samstag, den 28.02.2026, stellte eine Streifenwagenbesatzung eine Ansammlung von Personen und Fahrzeugen auf dem Parkplatz eines Bildungszentrums an der Repelener Straße fest.

Die Polizeibeamten konnten wiederholt lautes Aufheulen von Motoren, quietschende Reifen und zwei stark beschleunigende Pkw wahrnehmen. Die Pkw fuhren stark beschleunigend nebeneinander her entlang einer Geraden auf dem Parkplatz. Weitere Pkw und ca. 50 Personen hielten sich ebenfalls auf dem Parkplatz auf.

Als die Fahrer der Pkw Audi und Mercedes die Polizeibeamten bemerkten, stellten diese ihre Fahrmanöver ein. Die Polizei kontrollierte die beiden 25- jährigen Fahrzeugführer aus Kamp-Lintfort und Leverkusen.

Die Einsatzkräfte stellten die Fahrzeuge und die Führerscheine der zwei 25 -Jährigen sicher.

Wegen des Verdachts eines unerlaubten Kraftfahrzeugrennens ermittelt nun das zuständige Verkehrskommissariat in Kamp-Lintfort.

Weitere Zeugen, die Angaben zu den Handlungen auf dem Parkplatz machen können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841/1710 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260228-2357

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell