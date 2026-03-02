PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Raubüberfall auf Supermarkt
Polizei sucht Hinweise

Hünxe (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Samstag (28.02.26) kurz vor 20:00 Uhr einen Supermarkt am Danziger Platz ausgeraubt.

Der maskierte Mann betrat unmittelbar vor Ladenschluss das Geschäft und bedrohte die Kassiererin mit einer augenscheinlichen Schusswaffe und forderte die Herausgabe des Bargeldes. Nach Erhalt des Geldes flüchtete der Mann aus dem Geschäft in unbekannte Richtung.

Während der Tat befanden sich zwei Kunden im Kassenbereich. Personen kamen bei dem Raub körperlich nicht zu Schaden.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, kräftige Figur, grüne, winterliche Jacke mit Kapuze, schwarze Sturmmaske, dunkle Hose, dunkle Schuhe, dunkler Rucksack.

Als der Täter die Filiale betrat, kam ihm ein weiterer, namentlich nicht bekannter Zeuge entgegen. Dieser verließ unvermittelt den Tatort und konnte vor Ort nicht mehr befragt werden.

Dieser Zeuge sowie weitere melden sich bitte bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/ 260228-2000

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 13:00

    POL-WES: Kreis Wesel- Kreispolizeibehörde Wesel stellt die polizeiliche Kriminalstatistik, die Verkehrsunfallbilanz sowie das Einsatzgeschehen des Jahres 2025 vor/ Einladung zur Pressekonferenz

    Kreis Wesel (ots) - Die Einladung richtet sich ausschließlich an Presse- und Medienvertreterinnen und -vertreter! Am Donnerstag, 12. März 2026, stellt die Kreispolizeibehörde Wesel die polizeiliche Kriminalitätsstatistik und die Unfallbilanz für das Jahr 2025 vor. Weiterhin wird es einen Rückblick auf das ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 12:54

    POL-WES: Moers - Unerlaubtes Kfz- Rennen auf Parkplatz (Korrektur)

    Moers (ots) - Moers Am Samstag, den 28.02.2026, stellte eine Streifenwagenbesatzung eine Ansammlung von Personen und Fahrzeugen auf dem Parkplatz eines Bildungszentrums an der Repelener Straße fest. Die Polizeibeamten konnten wiederholt lautes Aufheulen von Motoren, quietschende Reifen und zwei stark beschleunigende Pkw wahrnehmen. Die Pkw fuhren stark beschleunigend nebeneinander her entlang einer Geraden auf ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 12:22

    POL-WES: Moers - Bürgersprechstunde

    Moers (ots) - Die Moerser Bezirksdienstbeamten stehen am kommenden Freitag, 06.03.2026, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr, interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung. Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit in den Räumen des SCI-Nachbarschaftshauses, Annastraße 29a. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren