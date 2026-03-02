Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Raubüberfall auf Supermarkt

Polizei sucht Hinweise

Hünxe (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Samstag (28.02.26) kurz vor 20:00 Uhr einen Supermarkt am Danziger Platz ausgeraubt.

Der maskierte Mann betrat unmittelbar vor Ladenschluss das Geschäft und bedrohte die Kassiererin mit einer augenscheinlichen Schusswaffe und forderte die Herausgabe des Bargeldes. Nach Erhalt des Geldes flüchtete der Mann aus dem Geschäft in unbekannte Richtung.

Während der Tat befanden sich zwei Kunden im Kassenbereich. Personen kamen bei dem Raub körperlich nicht zu Schaden.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, kräftige Figur, grüne, winterliche Jacke mit Kapuze, schwarze Sturmmaske, dunkle Hose, dunkle Schuhe, dunkler Rucksack.

Als der Täter die Filiale betrat, kam ihm ein weiterer, namentlich nicht bekannter Zeuge entgegen. Dieser verließ unvermittelt den Tatort und konnte vor Ort nicht mehr befragt werden.

Dieser Zeuge sowie weitere melden sich bitte bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell