POL-WES: Dinslaken - Mehrere Pkw auf Parkplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Am Montag, in der Zeit von 12 Uhr bis 14:30 Uhr, beschädigte eine unbekannte Person insgesamt vier Pkw auf einem öffentlichen Parkplatz an der Knappenstraße.

Der Täter beschädigte die Fahrzeuge mit einem unbekannten Gegenstand. Es entstanden jeweils Lackkratzer an verschiedenen Fahrzeugteilen.

Die Polizei sucht nun Hinweise und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 zu melden.

EG/Ref. 260302-1756/ 260302-1757/ 260302-1758/ 260302-1800

