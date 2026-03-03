PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Mehrere Pkw auf Parkplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Am Montag, in der Zeit von 12 Uhr bis 14:30 Uhr, beschädigte eine unbekannte Person insgesamt vier Pkw auf einem öffentlichen Parkplatz an der Knappenstraße.

Der Täter beschädigte die Fahrzeuge mit einem unbekannten Gegenstand. Es entstanden jeweils Lackkratzer an verschiedenen Fahrzeugteilen.

Die Polizei sucht nun Hinweise und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 zu melden.

EG/Ref. 260302-1756/ 260302-1757/ 260302-1758/ 260302-1800

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

