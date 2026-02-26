Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tatverdächtiger nach Diebstahl aus Baucontainern in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 24.02.2026, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6223231

Nachdem am späten Montagabend (23.02.2026) in der Frankenthaler Straße in Ludwigshafen ein Baucontainer aufgebrochen und Gerätschaften und Maschinen im Wert von circa 25.000 Euro entwendet worden waren, hat die Polizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen.

Anhand von Aufnahmen einer Überwachungskamera konnte ein Tatverdacht gegen einen 17-Jährigen aus Ludwigshafen begründet werden. Als Polizeikräfte am Dienstagnachmittag (24.02.2026), gegen 14 Uhr, die Wohnanschrift des Tatverdächtigen aufsuchten, stieg der 17-Jährige in ein Auto mit gestohlenen Kennzeichen und flüchtete bis nach Mannheim, wo er schließlich gestellt und vorläufig festgenommen werden konnte. Am Mittwoch (25.02.2026) wurde der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Als Haftgrund wurde Wiederholungsgefahr angenommen. Der Jugendliche wurde im Anschluss in eine Jugendstrafanstalt gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell