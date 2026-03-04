PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Einbruch in ein Einfamilienhaus
Polizei sucht Zeugen

Voerde (ots)

Eine unbekannte Person ist gestern gegen 17:50 Uhr in ein Haus am Buschweg eingebrochen.

Er schlug die Fensterscheibe ein und gelangte so in das Gebäude. Beim Verlassen des Hauses konnte der Täter vom Hausbewohner beobachtet werden.

Der Unbekannte flüchtete durch einen angrenzenden Wald in Richtung B 8. Ob Wertsachen erbeutet wurden, ist unklar.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen ca. 25 Jahre alten Mann; er ist etwa 170 cm groß, hat schwarze Haare, einen dunklen Hautton, eine schlanke Figur. Er trug ein blaues Jeanshemd, eine Jeanshose (mit offenen Knien) und einen 3-Tage-Bart.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/260303-1830

