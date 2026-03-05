Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannte Täter stehlen Auto und fallen durch grob verkehrswidrige Fahrweise auf

Polizei sucht Hinweise

Moers (ots)

Zwei unbekannte Täter haben gestern gegen 15:45 Uhr ein Auto gestohlen und sind anschließend durch grob verkehrswidrige Fahrweise aufgefallen.

Die beiden Tatverdächtigen hatten das Auto in der Klever Straße gestohlen. Dort wurde es zuvor durch einen Paketboten kurz abgestellt, um ein Paket auszuliefern. Bei dem Auto handelt es sich um einen schwarzen VW Scirocco mit dem amtlichen Kennzeichen MO-AY 1991.

Nach der Tat fiel der Wagen einer Polizeistreife auf der Anfahrt auf. Er war mit zwei Männern besetzt. Die Beamten wendeten den Streifenwagen und fuhren mit Blaulicht den Tatverdächtigen hinterher.

Als sich die Beamten im Streifenwagen auf Höhe des entwendeten Pkw befanden, gaben sie dem Fahrer Handzeichen, dass dieser stehenbleiben soll.

Der PKW-Fahrer wendete und bog nach rechts auf die Rheinberger Straße ab. Er fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Rheinberger Straße und Mühlenstraße. Dort missachtete er eine "rote Ampel", wodurch mehrere Wagen abbremsen mussten. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht.

Das Auto flüchtete weiter über innerstädtische Straßen in Richtung Moers-Hülsdonk. Die Beamten brachen die Hinterherfahrt ab, weil starkes Verkehrsaufkommen herrschte und um keine anderen Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

Im Verlauf der Nacht war der gestohlene Wagen auf der Römerstraße/ Franz-Haniel-Straße in einen Unfall verwickelt und flüchtete in Richtung Homberger Straße. Die Ermittlungen dauern an.

Der Pkw war mit zwei Männern besetzt. Der Beifahrer hatte dunkle Haare. Der Fahrer des Autos ist ca. 25-35 Jahre alt, hat eine schlanke Figur, einen dunklen Hautton, schwarze, kinnlange Haare und trug ein buntes Hemd.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers unter, Tel.: 02841 / 171-0.

BH/260304-1820

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell