PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln- Bürgersprechstunde

Hamminkeln (ots)

Die Hamminkelner Bezirksdienstbeamten stehen am Donnerstag, 12.03.2026, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr, interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung.

Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit im Polizeidienstgebäude Hamminkeln an der Rathausstraße 17.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 08:48

    POL-WES: Kamp-Lintfort - Polizei bittet um Hinweise nach Diebstahl eines Pkw

    Kamp-Lintfort (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Montag (02.03.), 19:00 Uhr, bis Dienstag (03.03.), 06:30 Uhr, einen Pkw auf der Sandstraße. Der Wagen stand dort auf einem Stellplatz eines Mehrfamilienhauses. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Audi A1 mit dem amtlichen Kennzeichen MO-HO11. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 08:48

    POL-WES: Voerde - Einbruch in ein Einfamilienhaus / Polizei sucht Zeugen

    Voerde (ots) - Eine unbekannte Person ist gestern gegen 17:50 Uhr in ein Haus am Buschweg eingebrochen. Er schlug die Fensterscheibe ein und gelangte so in das Gebäude. Beim Verlassen des Hauses konnte der Täter vom Hausbewohner beobachtet werden. Der Unbekannte flüchtete durch einen angrenzenden Wald in Richtung B 8. Ob Wertsachen erbeutet wurden, ist unklar. Bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren