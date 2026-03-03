PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ochtendung, Im Bergfrieden (ots)

Am 02.03.2026, parkte im Zeitraum, von ca. 16:00 Uhr bis 16:50 Uhr, ein grauer Pkw, BMW, vor dem Anwesen der Hausnummer 2 a und wurde durch ein vorbeifahrendes, bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich der Fahrerseite erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den hinterlassenen Sachschaden, in Höhe von ca. 2500.- EUR zu kümmern.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

