Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort, Verkehrsunfallflucht zieht umfangreiche Suchmaßnahmen nach sich, - Zeugensuche -

Wesel

Am Sonntag, den 08.03.2026, gegen 08.20 Uhr, wurde von einem Anwohner im Einmündungsbereich Schloßallee / Issumer Straße in Hoerstgen ein verunfallter Pkw gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass sich keine Personen am bzw im Fahrzeug befand. Die Spurenlage vor Ort ließ jedoch eine schwere Verletzung der flüchtigen Insassen befürchten. Die amtlichen Kennzeichen am Fahrzeug waren demontiert. Für anschließenden Suchmaßnahmen wurden u.a. ein Polizeihubschrauber, sowie Personenspürhund eingesetzt. Durch weitergehende Ermittlungen konnte ein 21-jähriger Mann aus Essen als Fahrzeugführer ermittelt werden. Dieser konnte im Laufe des späten Vormittag durch die Polizei Essen an der Wohnanschrift äußerlich unverletzt angetroffen werden. Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen für das für das Unfallgeschehnis werden gebeten sich bei der Polizei in Kamp-Lintfort (Tel.: 02842/9340) zu melden.

