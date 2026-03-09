Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Frau überrascht Mann beim Diebstahl eines E-Scooters - Polizei sucht Zeugen

Kamp-Lintfort (ots)

Am Samstagnachmittag (07.03.) überraschte gegen 15:50 Uhr eine 24- jährige Frau aus Kamp-Lintfort einen bislang unbekannten Mann beim Versuch einen E-Scooter auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Prinzenstraße zu entwenden.

Die Kamp-Lintforterin stellte kurz zuvor ihren Pkw auf dem Parkplatz ab und beobachtete den Unbekannten im weiteren Verlauf dabei, wie er sich in auffälliger Weise am dortigen Fahrradständer bewegte.

Als die 24- Jährige sich dem Fahrradständer fußläufig näherte und den Unbekannten ansprach, hob dieser einen beilähnlichen Gegenstand in ihre Richtung. Die Kamp-Lintforterin wich zurück, woraufhin der Unbekannte mit einem E-Scooter in Richtung Schulzentrum flüchtete.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Ca. 40-45 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kurze, blonde Haare, rotes T-Shirt, blaue Hose mit großem, roten Rucksack.

Die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen aufnahm, bittet Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Mann geben können, sich bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 zu wenden.

/cd Ref. 260307-1645

