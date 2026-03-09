Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Aufbruch eines Transporters - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Moers (ots)

Im Zeitraum von Freitag (06.03.) 17 Uhr bis Samstag (07.03.) 07:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter Werkzeuge aus einem Firmenfahrzeug an der Kirschenallee.

Bei dem Firmenfahrzeug handelt es sich um einen Peugeot Boxer (Transporter), der auf einem Parkplatz abgestellt war.

Die unbekannten Täter manipulierten das Schloss an der Hecktür des Transporters und gelangten so in das Innere.

Sie entwendeten hieraus diverse Werkzeuge. Die Ermittlungen zur Benennung des Diebesgutes dauern derzeit an.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und verdächtigen Fahrzeugen geben können, die im Tatzeitraum aufgefallen sind.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell