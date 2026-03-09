Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Fahrradcodierung der Polizei

Rheinberg (ots)

Am Samstag, 14.03.2026, findet auf dem Pastor-Blanke-Platz in Rheinberg-Ossenberg der Mottomarkt "Alles rund um's Rad" statt.

In der Zeit von 08:30 Uhr bis 11:30 Uhr bietet der Bezirksdienst Rheinberg in diesem Rahmen das Codieren von Fahrrädern an.

Die Fahrradcodierung ist ein wirksames Mittel zur Verhütung und Verfolgung von Fahrraddiebstählen. Die Codierung ist kostenlos.

Es wird gebeten einen Personalausweis und die Kaufunterlagen für das Fahrrad mitzubringen.

Ein Anmeldung ist nicht erforderlich.

EG

