Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Anzeigen statt Autogramm

Erfurt (ots)

Ein Konzertbesuch endete Freitagabend für eine 48-Jährige aus dem Landkreis Sömmerda anders als geplant. Statt die Darbietungen des Schlagersängers auf der Bühne zu genießen, feierte die mit über 2 Promille angetrunkene Dame zu ausgelassen mit ihren Begleiterinnen und störte damit andere Besucher.

Auf die nun folgende Konzertverweisung folgten Unmutsbekundungen in Form von Schlägen, Bissen und wüsten Beschimpfungen, so dass die exzessiv Feiernden durch hinzugerufene Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei zwangsweise aus der Messe herausgeführt werden mussten. Auch dies verlief nicht ohne erheblichen Widerstand seitens der 48-jährigen Dame.

Damit war es aber noch nicht genug. Nachdem sich die durch Bisse in Unterarme und Hände leicht verletzten Sicherheitsdienstmitarbeiter in ein Erfurter Krankenhaus begeben hatten, trafen sie getreu dem Motto des Konzertabends "Hello again" kurz darauf erneut auf die aggressive Dame. Diese reagierte wie zuvor und musste abermals durch die Polizei zur Räson gerufen werden. Damit endete für sie der Abend ohne Autogramm ihres Musikschwarms, jedoch mit einer Fülle an Anzeigen im Gepäck. (AS)

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