Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus geparktem Auto

Erfurt (ots)

Eine offenbar günstige Gelegenheit nutzten Diebe gestern Abend (12.03.2026) im Erfurter Norden. Ein 45-Jähriger hatte seinen VW am späten Nachmittag in der Eugen-Richter-Straße geparkt. Innerhalb weniger Minuten schlugen die Unbekannten zu. Sie beschädigten die Beifahrerscheibe und stahlen ein Mobiltelefon, das in der Mittelkonsole gelegen hatte. Polizisten sicherten vor Ort Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Wertgegenstände nicht im Auto zurückgelassen werden sollten. Schützen Sie ihr Eigentum und verwahren Sie es sicher. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell