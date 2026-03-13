Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Erfurt (ots)

Am Donnerstag (12.03.2026) wurde in eine Wohnung im Erfurter Stadtteil Melchendorf eingebrochen. Unbekannte verschafften sich im Tatzeitraum von 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr mit Gewalt Zutritt zu der Erdgeschosswohnung in der Carl-Zeiß-Straße. Sie stahlen u. a. einen Fernseher, eine Playstation, ein Smartphone und Parfum im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro. Die Einbrecher flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Die Polizei sicherte Spuren und hat Ermittlungen zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl aufgenommen. (SO)

