Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Renault fährt ins Gleisbett

Erfurt (ots)

Gestern Abend (12.03.2026) brachte ein Verkehrsunfall im Ortsteil Bindersleben Teile des Straßenbahnverkehrs in der Landeshauptstadt zum Erliegen. Eine 77-jährige Renault-Fahrerin war um 19:00 Uhr auf der Hersfelder Straße unterwegs gewesen. Auf Höhe des Abzweigs zur Binderslebener Straße kam sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr in das parallel verlaufende Gleisbett der Straßenbahn. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen musste ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden. Nach etwa zwei Stunden waren die Gleise wieder frei. Die 77-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt, allerdings entstand an ihrem Renault Totalschaden. Die Beschädigungen an den Straßenbahnschienen wurden auf circa 200 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell