PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Renault fährt ins Gleisbett

Erfurt (ots)

Gestern Abend (12.03.2026) brachte ein Verkehrsunfall im Ortsteil Bindersleben Teile des Straßenbahnverkehrs in der Landeshauptstadt zum Erliegen. Eine 77-jährige Renault-Fahrerin war um 19:00 Uhr auf der Hersfelder Straße unterwegs gewesen. Auf Höhe des Abzweigs zur Binderslebener Straße kam sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr in das parallel verlaufende Gleisbett der Straßenbahn. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen musste ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden. Nach etwa zwei Stunden waren die Gleise wieder frei. Die 77-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt, allerdings entstand an ihrem Renault Totalschaden. Die Beschädigungen an den Straßenbahnschienen wurden auf circa 200 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 20:31

    LPI-EF: Vermisstenfahndung nach 40-jähriger Frau und deren Kind beendet

    Erfurt (ots) - Die Vermisstensuche nach der 40-jährigen Frau und ihrer 11-monatigen Tochter wurde eingestellt. Mutter und Kind konnten wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung und die Hinweise während der Suche. (ER) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Inspektionsdienst ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 14:28

    LPI-EF: E-Bike in Sömmerda gestohlen

    Sömmerda (ots) - Gestern Vormittag (11.03.2026) wurde ein E-Bike in Sömmerda gestohlen. Der 85-jährige Geschädigte hatte sein Fahrrad vor einer Arztpraxis in der Franz-Mehring-Straße abgestellt, als Diebe sich daran zu schaffen machten. Im Tatzeitraum von 10:45 Uhr bis 11:45 Uhr brachen sie das Fahrradschloss mit Gewalt auf und stahlen anschließend das E-Bike des Herstellers Prophet im Wert von circa 1.000 Euro. Die ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 14:28

    LPI-EF: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Erfurt (ots) - Mittwochnachmittag (11.03.2026) wurde eine Fahrradfahrerin in Erfurt schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war die 57-Jährige gegen 14:45 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Stauffenbergallee in Richtung Weimarische Straße unterwegs gewesen. Ein 39-jähriger VW-Fahrer befuhr zeitgleich die Fritz-Noack-Straße und wollte nach rechts in die Stauffenbergallee abbiegen. Dabei übersah er vermutlich die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren