Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Erfurt (ots)

Mittwochnachmittag (11.03.2026) wurde eine Fahrradfahrerin in Erfurt schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war die 57-Jährige gegen 14:45 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Stauffenbergallee in Richtung Weimarische Straße unterwegs gewesen. Ein 39-jähriger VW-Fahrer befuhr zeitgleich die Fritz-Noack-Straße und wollte nach rechts in die Stauffenbergallee abbiegen. Dabei übersah er vermutlich die Fahrradfahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Die 57-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

