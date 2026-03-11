Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Vermisste 40-Jährige - Öffentlichkeitsfahndung
Erfurt (ots)
Seit dem 09.03.2026 werden die 40-jährige Inna T. mit ihrer 11-Monate alten Tochter aus Erfurt vermisst. Letztmalig wurden sie im Bereich der Friedrich-Engels-Straße gesehen.
Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- trägt dauerhaft eine hellgraue Glitzersteinmütze - kurze Haare, rötlich - füllige Erscheinung - Hoodie-Pullover (Farbe unbekannt), darüber schwarzer Mantel (ggf. kurzer Mantel bis zur Hüfte) - schwarze Adidas-Leggins - Anzugschuhe für Frauen, weiß mit schwarzer Umrandung
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt oder jede andere Dienststelle unter der Vorgangsnummer 0062123/2026 entgegen. (CT)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Kriminalpolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 574324602
E-Mail: eeu.kpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
