Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vermisste 40-Jährige - Öffentlichkeitsfahndung

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Seit dem 09.03.2026 werden die 40-jährige Inna T. mit ihrer 11-Monate alten Tochter aus Erfurt vermisst. Letztmalig wurden sie im Bereich der Friedrich-Engels-Straße gesehen.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- trägt dauerhaft eine hellgraue Glitzersteinmütze - kurze Haare, rötlich - füllige Erscheinung - Hoodie-Pullover (Farbe unbekannt), darüber schwarzer Mantel (ggf. kurzer Mantel bis zur Hüfte) - schwarze Adidas-Leggins - Anzugschuhe für Frauen, weiß mit schwarzer Umrandung

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt oder jede andere Dienststelle unter der Vorgangsnummer 0062123/2026 entgegen. (CT)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell