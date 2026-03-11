Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Einbruch in Ingenieurbüro
Erfurt (ots)
Zum Wochenstart trieben Diebe in der Johannesvorstadt ihr Unwesen. Im Tatzeitraum von Montag (09.03.2026) bis Dienstag (10.03.2026) brachen sie mit Gewalt in die Büroräume eines Ingenieurbüros in der Dortmunder Straße ein. Die Täter erbeuteten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt zum besonders schweren Fall des Diebstahls. (SO)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell