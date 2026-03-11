PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Anwohner schlägt Einbrecher in die Flucht

Erfurt (ots)

Vergangene Nacht konnte ein aufmerksamer Anwohner einen Einbruch in Erfurt verhindern. Drei Unbekannte machten sich gegen 0:00 Uhr an einem Geräteschuppen in der Alfred-Hanf-Straße zu schaffen. Der 40-Jährige wurde auf die Geräusche aufmerksam, schrie die Einbrecher an und schlug sie damit in die Flucht. Die Täter konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht festgestellt werden. Die Polizisten sicherten Spuren am Tatort und nahmen die Ermittlungen zum versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls auf. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

