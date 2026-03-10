Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: E-Bikes aus Gartenhaus gestohlen
Landkreis Sömmerda (ots)
E-Bikes wurden Sonntagnacht (08.03.2026) im Landkreis Sömmerda zum Ziel unbekannter Diebe. Die Täter entwendeten aus einem Gartenhaus in Vogelsberg die beiden Räder im Gesamtwert von etwa 4.500 Euro und flüchteten anschließend unerkannt. Es handelte sich dabei E-Bikes der Hersteller KTM und Cube. Die Polizei hat Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. (SO)
