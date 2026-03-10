LPI-EF: E-Bikes aus Gartenhaus gestohlen

Erfurt (ots) - Im Erfurter Stadtteil Ilversgehofen erbeuteten Einbrecher Sonntagnacht (08.03.2026) Diebesgut aus einem Mehrfamilienhaus. Sie verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude in der Gisperslebener Straße und stahlen einen Fahrradanhänger, einen Kinderwagen und zwei Paar Schuhe im Gesamtwert von knapp 1.700 Euro. Bei ihrem Diebeszug verursachten die Täter einen Sachschaden von etwa 50 Euro. Die Polizei hat ...

