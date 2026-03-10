Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Autofahrer landet im Gleisbett

Erfurt (ots)

Gestern Abend (09.03.2026) endete die Fahrt eines 41-jährigen Mannes im Gleisbett der Erfurter Straßenbahnen. Der polizeibekannte Mann beschloss gegen 22:50 Uhr ein Auto einer Carsharing Firma zu nutzen, allerdings ohne dieses vorher ordnungsgemäß über die entsprechende App zu mieten. Der 41-Jährige startete den Ford und fuhr rückwärts. Dabei beschleunigte das Auto plötzlich stark, der Fahrer verlor die Kontrolle und landete im Gleisbett in der Straße Am Wiesenhügel. Zeugen wählen daraufhin den Polizeinotruf. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der Fahrer nicht nur ohne Führerschein unterwegs war, sondern mit knapp 1,8 Promille zudem deutlich alkoholisiert war. Da der polizeibekannte Mann außerdem keinen Mietvertrag für den Ford vorweisen konnte, leitete die Polizei Strafverfahren wegen unbefugtem Gebrauch eines Kraftfahrzeugs, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Der Tatverdächtige musste die Beamten zu einer Polizeidienststelle begleiten. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Glücklicherweise blieb er unverletzt, der entstandene Sachschaden am Gleisbett wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell