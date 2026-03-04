Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Fahrzeug kollidiert mit Straßenleitwand bei Oppershausen

Oppershausen (ots)

Am vergangenen Montag, den 02. März 2026, kollidierte ein PKW auf der Allerbrücke zwischen Oppershausen und Wienhausen mit einer dort verbauten Straßenleitwand. In Folge des Unfalls traten Betriebsstoffe aus dem PKW aus.

Gegen 17:54 Uhr wurde daher die Ortsfeuerwehr Oppershausen zu einer technischen Hilfeleistung an die Unfallstelle beordert. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die Lage genauer beurteilt. Nach erster Beurteilung handelte es sich lediglich um austretende Kühlflüssigkeit und der Tank des Fahrzeugs blieb unversehrt.

Durch die ebenfalls vor Ort befindliche Streifenwagenbesatzung wurde ein Abschleppunternehmen verständigt, um den PKW, welcher auf der Leitwand zum Stehen gekommen war, zu bergen. Parallel hierzu wurde die L311 im Bereich der Allerbrücke beidseitig voll gesperrt und die Ausbreitung der auslaufenden Flüssigkeit unter Verwendung von Bindemittel verhindert.

Nachdem das Fahrzeug erfolgreich geborgen werden konnte, streuten die Feuerwehr und das Abschleppunternehmen die Betriebsstoffspur ab und nahmen anschließend das Bindemittel wieder auf.

Infolgedessen konnte der Einsatz für die Feuerwehr gegen 19:30 Uhr beendet und die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Zur Unfallursache und dem entstandenen Schaden können seitens der Feuerwehr keine Aussagen getroffen werden.

