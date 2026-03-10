Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Diebstahl an Windrad

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda hatten es Unbekannte am Wochenende auf einen Windpark abgesehen. Auf einem Feld zwischen Bachra und Olbersleben machten sie sich im Tatzeitraum von Samstag (07.03.2026) bis Montag (09.03.2026) an einem Windrad zu schaffen. Sie stahlen eine Aluminiumtreppe im Wert von etwa 2.000 Euro und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtete haben und Hinweise geben können. Diese wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0059559. (SO)

