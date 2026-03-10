Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Einbruch in Erdgeschosswohnung
Erfurt (ots)
Gestern (09.03.2026) brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung in Erfurt ein. Die Täter verschaffen sich im Tatzeitraum von 13:00 Uhr bis 22:15 Uhr Zutritt zu einer Mietwohnung in der Josef-Ries-Straße. Sie stahlen ein Smartphone, eine EC-Karte, Bargeld sowie Schmuck im Gesamtwert von etwa 1.200 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl. (SO)
