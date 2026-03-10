LPI-EF: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Sömmerda (ots) - Am vergangenen Wochenende hatten es Unbekannte in Sömmerda auf Spielwaren abgesehen. Die Diebe stahlen am Freitag (06.03.2026) 30 sog. Toniesfiguren aus einem Supermarkt in der Mainzer Straße. Die Beute hatte einen Wert von mehr als 500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt in einem Verfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

