Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Erfurt (ots)

Gestern (09.03.2026) brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung in Erfurt ein. Die Täter verschaffen sich im Tatzeitraum von 13:00 Uhr bis 22:15 Uhr Zutritt zu einer Mietwohnung in der Josef-Ries-Straße. Sie stahlen ein Smartphone, eine EC-Karte, Bargeld sowie Schmuck im Gesamtwert von etwa 1.200 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

