Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Berauschter Mercedesfahrer verursacht Verkehrsunfall

Neustrelitz (ots)

Am gestrigen Donnerstag (05. März 2026) ereignete sich gegen 13 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Ortsumgehung von Neustrelitz.

Ein 59-jähriger deutscher Mercedes-Fahrer befuhr die Bundesstraße 193 in Fahrtrichtung Penzlin. Der 30-jährige polnische Fahrer eines Toyotas befuhr die Bundesstraße 193 in Fahrtrichtung Bundesstraße 96.

Der 59-Jährige kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. In der weiteren Folge geriet sein Fahrzeug Gegenfahrbahn und befuhr die Bankette. Dabei kam es zur Kollision mit einem Leitpfosten. Anschließend kam der 59-Jährige ins Schleudern stieß seitlich mit dem Toyota zusammen. Bei dem Ausweichmanöver des Toyotas, stieß dieser frontal mit der Schutzplanke zusammen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Bundesstraße musste vorübergehend für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt werden. Beide Männer wurden leicht verletzt.

Bei dem 59-jährigen Unfallverursacher wurde ein Atemalkoholwert von 1,6 Promille gemessen. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Die Fahrzeugschlüssel und der Führerschein des Mannes wurden sichergestellt.

