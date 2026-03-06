Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Versuchter Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes in Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am gestrigen Donnerstag (05. März 2026) kam es gegen 14:30 Uhr in einem Fahrradgeschäft in der Langen Straße in Ribnitz-Damgarten zu einem versuchten Fahrraddiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein bislang unbekannter Mann das Geschäft und ließ sich zunächst von einem Mitarbeiter beraten. Nachdem der Verkäufer davon ausging, dass das Gespräch offensichtlich beendet sei, begab er sich wieder in den Werkstattbereich des Geschäfts. Kurz darauf bemerkte er, dass der Mann den Laden offenbar nicht umgehend verlassen hatte.

Bei einer Nachschau stellte der Mitarbeiter fest, dass der Unbekannte gerade dabei war, ein hochwertiges E-Bike im Wert von fast 9.000 Euro aus dem Geschäft zu entwenden. Der Tatverdächtige trug das Fahrrad bereits aus dem Laden und flüchtete in Richtung eines angrenzenden Marktes.

Der Verkäufer nahm die Verfolgung auf und konnte den Mann stellen. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte der Tatverdächtige während seiner Flucht fest, dass das E-Bike nicht fahrbereit war, da an diesem keine Pedale montiert waren. Daraufhin ließ er das Fahrrad fallen und flüchtete anschließend zu Fuß vom Tatort.

Durch das Fallenlassen des Fahrrades entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des versuchten Diebstahls aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell