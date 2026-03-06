PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrraddieb auf frischer Tat erwischt

Stralsund (ots)

Am Donnerstag, dem 05. März 2026, versuchte ein 46-jähriger russischer Staatsangehöriger um 17:40 Uhr am Stralsunder Bahnhof das Schloss eines an einem Fahrradständer gesicherten Fahrrads zu durchtrennen, vermutlich um das Fahrrad anschließend zu entwenden.

Währenddessen fiel ein Karton mit seinen persönlichen Gegenständen herunter. Diesen hatte er zuvor auf einem anderen Fahrrad abgestellt. Zunächst kümmerte er sich um seine Habseligkeiten und ließ von seinem Vorhaben ab.

Anschließend begab sich der Mann zu einem weiteren Fahrrad und setzte sich auf dieses. Das Fahrrad war nicht verschlossen. Dort wurde er von zwei Zeugen angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizeibeamten am Weggehen oder -fahren gehindert.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten ein Messer sowie ein mögliches Tatmittel für den Fahrraddiebstahl. Bei dem Fahrrad, auf dem sich der Mann befand, geht man davon aus, dass es sich nicht um sein Fahrrad handelt. Die möglichen Tatmittel, das Fahrrad sowie beim Mann aufgefundene Fahrradschlüssel wurden sichergestellt. Während der Sachverhaltsklärung beleidigte der Mann die eingesetzten Beamten und äußerte mehrfach verfassungsfeindliche Parolen. Zudem zeigte er eine verbotene Geste. Gegen den 46-Jährigen wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls, der Beleidigung, der Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 10:28

    POL-NB: Versuchter Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes in Ribnitz-Damgarten

    Ribnitz-Damgarten (ots) - Am gestrigen Donnerstag (05. März 2026) kam es gegen 14:30 Uhr in einem Fahrradgeschäft in der Langen Straße in Ribnitz-Damgarten zu einem versuchten Fahrraddiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein bislang unbekannter Mann das Geschäft und ließ sich zunächst von einem Mitarbeiter beraten. Nachdem der Verkäufer davon ausging, ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 10:17

    POL-NB: Sachbeschädigung am PKW eines örtlichen Politikers

    Ueckermünde (ots) - Am Donnerstagabend, den 5. März 2026, gegen 21:30 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass einem örtlich aktiven Politiker in der Eggesiner Straße in Ueckermünde zwei Reifen an seinem privaten PKW, einem Transporter, zerstochen wurden. Der 60-jährige Geschädigte erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren