Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrraddieb auf frischer Tat erwischt

Stralsund (ots)

Am Donnerstag, dem 05. März 2026, versuchte ein 46-jähriger russischer Staatsangehöriger um 17:40 Uhr am Stralsunder Bahnhof das Schloss eines an einem Fahrradständer gesicherten Fahrrads zu durchtrennen, vermutlich um das Fahrrad anschließend zu entwenden.

Währenddessen fiel ein Karton mit seinen persönlichen Gegenständen herunter. Diesen hatte er zuvor auf einem anderen Fahrrad abgestellt. Zunächst kümmerte er sich um seine Habseligkeiten und ließ von seinem Vorhaben ab.

Anschließend begab sich der Mann zu einem weiteren Fahrrad und setzte sich auf dieses. Das Fahrrad war nicht verschlossen. Dort wurde er von zwei Zeugen angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizeibeamten am Weggehen oder -fahren gehindert.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten ein Messer sowie ein mögliches Tatmittel für den Fahrraddiebstahl. Bei dem Fahrrad, auf dem sich der Mann befand, geht man davon aus, dass es sich nicht um sein Fahrrad handelt. Die möglichen Tatmittel, das Fahrrad sowie beim Mann aufgefundene Fahrradschlüssel wurden sichergestellt. Während der Sachverhaltsklärung beleidigte der Mann die eingesetzten Beamten und äußerte mehrfach verfassungsfeindliche Parolen. Zudem zeigte er eine verbotene Geste. Gegen den 46-Jährigen wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls, der Beleidigung, der Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell