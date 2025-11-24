Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ettringen (ots)

Am 24.11.2025 befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Zeitraum von 16:40 Uhr bis 17:35 Uhr die Kreuzstraße Ettringen in Fahrtrichtung Südstraße. Dabei streifte das vorgenannte Fahrzeug einen auf Höhe des Anwesens Kreuzstraße 2 ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW, dessen Außenspiegel dabei beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der 02651/8010 bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.

