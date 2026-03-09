Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher stehlen zwei Motorräder aus Garage

Sömmerda (ots)

Donnerstagnacht (05.03.2026) wurden zwei Motorräder in Sömmerda gestohlen. Unbekannte brachen mit Gewalt in eine Garage im Scherndorfer Weg ein und stahlen anschließend die beiden Zweiräder im Wert von insgesamt etwa 22.000 Euro. Dabei handelte es sich um zwei Enduro-Motorräder KTM EXC-F 450 in weiß und orange. Die Polizei fahndet im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens zum besonders schweren Fall des Diebstahls nach den beiden Motorrädern. (SO)

