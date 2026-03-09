Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrerin verletzt sich schwer auf Feldweg

Erfurt (ots)

Eine Fahrradfahrerin stürzte Freitagnachmittag (06.03.2026) auf einem Feldweg im Erfurter Umland und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Die 43-Jährige war um 16:00 Uhr auf einem Radweg zwischen Gispersleben und Tiefthal unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Frau in einer Kurve von dem Radweg ab, kollidierte folglich mit mehreren Findlingen und stürzte in einen Bachlauf. Fußgänger leisteten erste Hilfe und wählten den Notruf. Glücklicherweise trug die 43-Jährige einen Fahrradhelm. Dennoch zog sie sich schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell