Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Medikamentenbote in Erfurt ausgeraubt

Erfurt (ots)

Freitagnacht (06.03.2026) wurde ein Medikamentenbote im Erfurter Norden überfallen. Der 34-Jährige war um 23:45 Uhr mit seinem Lieferfahrzeug in der Mainzer Straße unterwegs gewesen, als er durch drei Unbekannte überrascht wurde. Die Täter sprühten dem Geschädigten Pfefferspray ins Gesicht und stahlen einen Handscanner, ein Mobiltelefon und eine leere Transportbox aus seinem Auto. Als die Täter bemerkten, dass die Box bereits leer war, ließen sie diese und das ebenfalls gestohlene Mobiltelefon am Tatort zurück. Sie flüchteten unerkannt mit dem Scanner im Wert von etwa 2.000 Euro und konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht gestellt werden. Die Polizei hat Ermittlungen zum besonders schweren Raub aufgenommen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

