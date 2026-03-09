LPI-EF: Verkaufsautomat in Einkaufszentrum aufgebrochen

Erfurt (ots) - Am frühen Samstagabend wurde eine Dame am Erfurter Anger bzw. in einer dorthin auf dem Weg befindlichen Straßenbahn Opfer eines Diebstahls. Ein unbekannter Täter nahm der Geschädigten ihre Geldbörse samt Inhalt aus der Hand und floh in unbekannte Richtung. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten entfernte sich die Geschädigte vom Tatort und konnte nicht mehr festgestellt werden. Die Geschädigte oder mögliche Zeugen werden gebeten sich unter ...

