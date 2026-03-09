Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Verkaufsautomat in Einkaufszentrum aufgebrochen
Erfurt (ots)
Freitagnacht (06.03.2026) wurde ein Verkaufsautomat in Erfurt Ziel unbekannter Täter. Diese verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zu einem Einkaufszentrum in der Hermsdorfer Straße und brachen dort einen sog. Mystery-Box-Automaten auf. Dabei entwendeten sie das Bargeld aus dem Automaten und verursachten einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Anschließend flüchteten die Täter vom Tatort. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)
