PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkaufsautomat in Einkaufszentrum aufgebrochen

Erfurt (ots)

Freitagnacht (06.03.2026) wurde ein Verkaufsautomat in Erfurt Ziel unbekannter Täter. Diese verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zu einem Einkaufszentrum in der Hermsdorfer Straße und brachen dort einen sog. Mystery-Box-Automaten auf. Dabei entwendeten sie das Bargeld aus dem Automaten und verursachten einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Anschließend flüchteten die Täter vom Tatort. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 14:27

    LPI-EF: Einbrecher bricht Spielautomaten auf und landet im Gefängnis

    Erfurt (ots) - Sonntagmorgen (08.03.2026) brachen zwei Einbrecher in ein Ladengeschäft im Erfurter Süden ein und entwendeten Bargeld aus zwei Spielautomaten. Gegen 05:20 Uhr versuchten die Täter zunächst, die Eingangstür des Geschäfts im Färberwaidweg mit Gewalt aufzuhebeln. Als dies misslang, verschafften sie sich über die Eingangstür eines angrenzenden ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 17:48

    LPI-EF: Diebstahl - Zeugenaufruf

    Erfurt (ots) - Am frühen Samstagabend wurde eine Dame am Erfurter Anger bzw. in einer dorthin auf dem Weg befindlichen Straßenbahn Opfer eines Diebstahls. Ein unbekannter Täter nahm der Geschädigten ihre Geldbörse samt Inhalt aus der Hand und floh in unbekannte Richtung. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten entfernte sich die Geschädigte vom Tatort und konnte nicht mehr festgestellt werden. Die Geschädigte oder mögliche Zeugen werden gebeten sich unter ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 16:02

    LPI-EF: Mehrere Straftaten auf einen Streich

    Kölleda (ots) - Ein 31 Jahre alter Mann fiel Beamten der Polizei Sömmerda am Sonntagnachmittag in Kölleda am Backleber Tor auf, da an seinem Opel Astra keine Kennzeichen angebracht waren. Anstatt anzuhalten flüchtete der Mann mit seinem Pkw und wurde kurzzeitig aus den Augen verloren. Wenig später konnte er aber in der Nähe des abgestellten Opels fußläufig auf einem Parkplatz festgestellt werden. Er leugnete das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren