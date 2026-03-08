PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Straftaten auf einen Streich

Kölleda (ots)

Ein 31 Jahre alter Mann fiel Beamten der Polizei Sömmerda am Sonntagnachmittag in Kölleda am Backleber Tor auf, da an seinem Opel Astra keine Kennzeichen angebracht waren. Anstatt anzuhalten flüchtete der Mann mit seinem Pkw und wurde kurzzeitig aus den Augen verloren. Wenig später konnte er aber in der Nähe des abgestellten Opels fußläufig auf einem Parkplatz festgestellt werden. Er leugnete das Fahrzeug geführt zu haben, hatte aber den Fahrzeugschlüssel bei sich. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und das Fahrzeug nicht versichert war. Außerdem bestand der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss fuhr, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt und zur Unterbindung der Weiterfahrt der Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurde. Außerdem führte er eine geringe Menge Amphetamin bei sich. Mit mehreren Anzeigen im Gepäck wurde er dann wieder entlassen. (FR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

