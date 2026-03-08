PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Berauscht auf dem E-Scooter unterwegs

Erfurt (ots)

Eine Streifenbesatzung ertappte am Freitagabend in Erfurt einen berauschten E-Scooter-Fahrer. Im Bereich des Benediktsplatz kontrollierten die Beamten gegen 19:30 Uhr einen 31-jährigen E-Scooter-Fahrer. Bei ihm schlug ein Drogentest auf gleich mehrere Rauschsubstanzen an. Damit war für ihn die Fahrt beendet und er musste sich auf der Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einer empfindlichen Geldbuße eingeleitet. (FW)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

