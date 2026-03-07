PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschwindigkeitskontrolle

Weißensee (ots)

Am 06.03.2026 führten Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda eine Geschwindigkeitskontrolle in Weißensee durch.

Im Zeitraum von 09:00 Uhr - 11:30 Uhr konnten hierbei 5 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h festgestellt werden.

Spitzenreiter war ein 64 Jahre alter Fahrer eines PKW VW, welcher die Kontrollstelle mit 65 km/h (nach Toleranzabzug) durchfuhr.

Das Verwarngeld in Höhe von 50 EUR konnte der Fahrzeugführer vor Ort bezahlen. (MK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

