Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vandalismus an Bewegungsstrecke

Erfurt (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Mittwoch, dem 04.03.2026, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, dem 05.03.2026, 08:00 Uhr, im Melchendorfer Weg beziehungsweise auf dem angrenzenden Feldweg mehrere Schilder einer Bewegungsstrecke beschädigt. Insgesamt elf am Wegrand angebrachte Blechschilder, die Spaziergänger und Sporttreibende zu verschiedenen Übungen entlang des Weges animieren sollen, wurden durch die Täter mittels mit roher Gewalt verbogen.

Durch die Beschädigungen entstand Sachschaden in aktuell unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Solche Bewegungsangebote entlang von Feld- und Spazierwegen sollen dazu beitragen, öffentliche Wege attraktiver zu gestalten und Menschen zu mehr Bewegung an der frischen Luft zu motivieren. Vandalismus an diesen Einrichtungen ist daher nicht nur unnötig, sondern nimmt auch anderen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, diese Angebote zu nutzen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich beim Inspektionsdienst Süd unter Angabe des Aktenzeichens ST/0057559/2026 zu melden. (FH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

