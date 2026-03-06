PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Diebstähle aus Kellerabteilen in Erfurt

Erfurt (ots)

Einbrecher hatten es in den vergangenen Tagen in Erfurt gleich zweimal auf Kellerabteile abgesehen. Am Juri-Gagarin-Ring verschafften sich die Täter unberechtigt Zugang zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses. Dort brachen sie ein Kellerabteil auf und entwendeten mehrere Elektrowerkzeuge sowie Pumpen im Gesamtwert von etwa 1.100 Euro. Der Diebstahl wurde am Donnerstag festgestellt und dürfte sich bereits in den Wochen zuvor ereignet haben. Zu einem weiteren Fall kam es in der Sofioter Straße. In der Zeit von Mittwoch bis Donnerstag brachen unbekannte Täter ebenfalls ein Kellerabteil auf. Aus diesem stahlen sie ein Pedelec sowie eine Stichsäge der Marke Bosch. Der Wert der Beute wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Kellerabteile und Abstellräume häufig Ziel von Dieben sind. Wertvolle Gegenstände wie Fahrräder, hochwertige Werkzeuge oder Elektrogeräte sollten möglichst nicht dauerhaft in Kellerbereichen gelagert werden. Zudem empfiehlt es sich, Kellerabteile mit stabilen Schlössern oder zusätzlichen Sicherungen zu versehen und verdächtige Personen im Hausumfeld frühzeitig bei der Polizei unter der Telefonnummer 110 zu melden. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

