Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: E-Scooter- und Autofahrer unter Einfluss berauschender Mittel unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagabend kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westpfalz zu zwei Verkehrskontrollen, bei denen Fahrzeugführer unter Alkohol- beziehungsweise Betäubungsmitteleinfluss festgestellt wurden.

Gegen 20:07 Uhr wurde ein 49-jähriger Mann, der mit seinem E-Scooter den Benzinoring befuhr, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten fest. Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf die Stoffgruppen THC und Amphetamin. Zudem nahmen die Beamten Atemalkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,49 Promille. Der Fahrer wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Gegen 20:30 Uhr wurde in der Rosenhofstraße in Enkenbach-Alsenborn ein 50-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Auch bei ihm stellten die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab zunächst einen Wert von 0,95 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Zur Durchführung eines gerichtsverwertbaren Atemalkoholtests wurde der Mann zur Dienststelle verbracht. Dieser ergab einen Wert von 0,96 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. |pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

