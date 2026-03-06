PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Unfallflucht und Widerstand gegen Polizeibeamte

Erfurt (ots)

Donnerstagnachmittag (05.03.2026) kam es in Erfurt zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs mit anschließender Unfallflucht. Gegen 13:50 Uhr war ein 72-jähriger Skoda-Fahrer in der Paul-Schäfer-Straße stadtauswärts unterwegs gewesen. Beim Vorbeifahren an einem auf der Linksabbiegerspur zur Salzstraße wartenden Kleinwagen geriet er mit seinem Wagen zu weit nach links und streifte das andere Auto. An dem Skoda entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Das andere beteiligte Auto wurde auf der Beifahrerseite beschädigt. Ohne anzuhalten setzte der 72-Jährige seine Fahrt fort. Ein hinter dem Skoda fahrender Zeuge beobachtete den Unfall, folgte dem Fahrzeug und verständigte die Polizei. Polizeibeamte konnten den Unfallverursacher schließlich in der Hohenwindenstraße antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 72-Jährigen einen Wert von knapp einem Promille. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der Mann zunehmend unkooperativ und leistete Widerstand gegen die Beamten. Dabei wurde er leicht verletzt, so dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht weitere Unfallzeugen sowie insbesondere den bislang unbekannten Fahrer des beteiligten Kleinwagens. Dieser wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) unter Nennung der Vorgangsnummer 0056816 entgegen. (DS)

