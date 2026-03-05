Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkenen Audi-Fahrer erwischt

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Abend (04.03.2026) erwischte eine Polizeistreife im Landkreis Sömmerda einen betrunkenen Audi-Fahrer. Der 38-Jährige war gegen 22:00 Uhr in Straußfurt unterwegs gewesen, als er in eine Verkehrskontrolle geriet. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,9 Promille. Die Polizisten untersagten dem 38-Jährigen daraufhin die Weiterfahrt. Der Mann muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Im Falle der Rechtskraft erwarten ihn eine Geldbuße von mindestens 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. (DS)

