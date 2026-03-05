PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rezeptfälscher versucht Diätspritzen in Apotheke zu erlangen

Erfurt (ots)

Ein Unbekannter versuchte Mittwochvormittag (04.03.2026) in einer Apotheke im Erfurter Ortsteil Linderbach mit einem gefälschten Rezept Medikamente zu erlangen. Gegen 11:00 Uhr legte der Mann ein Rezept vor und versuchte drei Diätspritzen zu erwerben. Mitarbeiter der Apotheke erkannten das Rezept jedoch als Fälschung. Daraufhin verließ der Unbekannte die Apotheke und flüchtete gemeinsam mit seinem Komplizen, der vor dem Objekt auf ihn gewartet hatte. Bereits am Vortag kam es in zwei weiteren Erfurter Apotheken zu ähnlich gelagerten Taten. Die Kriminalpolizei prüft derzeit mögliche Zusammenhänge und ermittelt wegen Urkundenfälschung sowie versuchten Betrugs. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

