Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach versuchtem Aufbruch eines Wechselgeldautomaten

Erfurt (ots)

Mittwochnacht (04.03.2026) versuchten zwei Unbekannte in eine Autowaschanlage im Norden der Landeshauptstadt einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die beiden Männer zwischen 01:35 Uhr und 01:45 Uhr mit Gewalt Zutritt zu den Räumlichkeiten, indem sie eine Zugangstür mit einem Schraubenzieher aufhebelten. Dabei lösten sie einen Alarm aus und verließen zunächst den Tatort. Wenige Minuten später kehrten die Täter zurück und versuchten erneut einen Wechselgeldautomaten aufzubrechen. Dabei verursachten sie einen Schaden von über 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und nahm Ermittlungen wegen versuchten besonders schweren Diebstahls sowie Sachbeschädigung auf.

Bei den Tatverdächtigen soll es sich um zwei Männer gehandelt haben. Einer der Täter war etwa 22 bis 28 Jahre alt, hatte kurze dunkelblonde Haare und trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe. Der zweite Täter trug eine blaue Jeans, eine schwarze Kapuzenjacke und helle Sneaker. Zudem soll er ein Tattoo an der linken Hand gehabt haben.

Wer hat Mittwochnacht im Bereich der Mittelhäuser Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann Hinweise zu den beschriebenen Tätern geben? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) unter Nennung der Vorgangsnummer 0055037 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

