PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Notarzteinsatzfahrzeug durch Verkehrsunfall beschädigt

Erfurt (ots)

Gestern Mittag (03.03.2026) wurde ein Notarzteinsatzfahrzeug bei einem Verkehrsunfall in Erfurt beschädigt. Der Unfall ereignete sich um 12:50 Uhr im Kreuzungsbereich der Talstraße und Auenstraße. Das Notarzteinsatzfahrzeug befuhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Sirene die Talstraße in Richtung Bergstraße. Ein 59-jähriger Ford-Fahrer befuhr die Auenstraße und beabsichtigte an der grünen Ampel die Talstraße zu kreuzen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. An dem Notarzteinsatzfahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Die Beschädigungen an dem Ford wurden auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurden bei der Kollision keine Personen verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 13:30

    LPI-EF: Apothekenmitarbeiter verhindern Rezeptbetrug

    Erfurt (ots) - Gestern Abend (03.03.2026) flog ein Betrug in einer Apotheke in Erfurt auf. Ein unbekannter Täter versuchte um 17:25 Uhr in einer Apotheke am Domplatz mit einem gefälschten Rezept eine Diätspritze im Wert von etwa 1.400 Euro zu erbeuten. Die Mitarbeiter erkannten die Fälschung und verständigten die Polizei. Der unbekannte Täter flüchtete vom Tatort und konnte trotz sofort eingeleiteter ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 12:56

    LPI-EF: Graffiti mit Fußballbezug

    Erfurt (ots) - Unbekannte besprühten im Tatzeitraum von Montag (02.03.2026) circa 12:00 Uhr bis Dienstag (03.03.2026) circa 13:00 Uhr zwei Hausfassaden in der Erfurter Innenstadt. In der Ziegengasse brachten die Täter auf einer Fläche von etwa 8 m x 2 m einen Schriftzug in weißer und roter Farbe an der Wand eines Gebäudes an. Ein weiteres Graffiti wurde in der Straße Weiße Gasse in den Maßen 2 m x 2,5 m an einer Fassade angebracht. Der entstandene Sachschaden konnte ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 12:54

    LPI-EF: Hoher Sachschaden durch Einbruch

    Erfurt (ots) - In der Nacht zu Dienstag (03.03.2026) brachen Unbekannte in ein Wohn- und Geschäftsgebäude in Erfurt ein. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu den Büroräumen und stahlen u.a. Bargeld, Briefmarken und einen Staubsauger im Wert von etwa 1.600 Euro. Auf ihrem Diebeszug verursachten sie einen Sachschaden von circa 6.500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und nahm Ermittlungen zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren