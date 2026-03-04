Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Notarzteinsatzfahrzeug durch Verkehrsunfall beschädigt

Gestern Mittag (03.03.2026) wurde ein Notarzteinsatzfahrzeug bei einem Verkehrsunfall in Erfurt beschädigt. Der Unfall ereignete sich um 12:50 Uhr im Kreuzungsbereich der Talstraße und Auenstraße. Das Notarzteinsatzfahrzeug befuhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Sirene die Talstraße in Richtung Bergstraße. Ein 59-jähriger Ford-Fahrer befuhr die Auenstraße und beabsichtigte an der grünen Ampel die Talstraße zu kreuzen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. An dem Notarzteinsatzfahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Die Beschädigungen an dem Ford wurden auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurden bei der Kollision keine Personen verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

